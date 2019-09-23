Схватку двух медведей гризли сняли на видео

В канадской провинции Британская Колумбия сняли на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли. На кадрах, снятых канадкой Кари МакГилливрей, видно, как звери сначала грозно рычат друг на друга, а затем встают на задние лапы и начинают сражаться.

Заканчивается видео тем, что медведи бегут в сторону оператора. Ролик быстро стал вирусным, собрав за пару дней более двух миллиона просмотров.

Канадские СМИ сообщают, что в этом году сотрудники службы охраны природы Британской Колумбии зафиксировано рекордное количество звонков, связанных с конфликтами между людьми и медведями – более четырех тысяч.

Специалисты призывают жителей не оставлять у домов все, что может привлечь зверей – мусор и остатки пищи.

Ранее стало известно, что на Аляске медведь гризли загрыз французского композитора Жюльена Готье. Он путешествовал вместе с подругой в рамках культурного проекта. Гризли утащил мужчину ночью из палатки.

Также сообщалось, что в американском штате Монтана охотник засунул руку в пасть гризли в целях самозащиты. Мужчина выжил, но получил серьезные порезы на лице и голове.

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Источник: korrespondent.net