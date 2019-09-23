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23. 09. 2019

Сенцов: Готов пожать руку Путину ради освобождения узников

Освобожденный в рамках обмена военнопленными украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политических заключенных", передает радио Крым.Реалии.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

Он добавил, что даже находясь в российской тюрьме, не сомневался, что его с другими украинскими пленниками освободят раньше.

"У меня не было сомнений, что нас освободят раньше срока. Вопрос был в том, сколько мы просидим. Я был готов просидеть долго. Конечно, у меня возникала мысль, что я просижу 20 лет. Но я понимал, что нет – так долго не будет. Но и пять лет, поверьте, тоже не мало", – отметил режиссер.

Сенцов оценил изменения в Украине за пять лет

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net
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