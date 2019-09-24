Четыре страны ЕС договорились о распределении беженцев

Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС.

"Министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Майкл Фарруджа, он и его коллеги из трех стран проработали общий документ, который будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения на следующей встрече министров стран-членов ЕС", - говорится в сообщении.

Отметим, что следующая встреча планируется 8 октября.

По словам главы МВД Финляндии Марии Охисало, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море. Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения.

Ранее в Италии новое правительство пустило на берег спасенных мигрантов. 82 беженца были спасены у берегов Ливии в рамках двух операций. Теперь они будут распределены среди пяти европейских стран.

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Источник: korrespondent.net