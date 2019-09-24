США ждут от Украины активной борьбы с коррупцией

Вашингтон рассчитывает, что новый президент Украины Владимир Зеленский активизирует борьбу с коррупцией в стране, это является одним из условий предоставления Киеву американской финансовой помощи. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

Говоря о состоявшемся в июле телефонном разговоре с Зеленским, Трамп отметил: "Это был прекрасный разговор". Остановившись на содержании беседы, он отметил: "Когда мы взаимодействуем со страной, мы ждем, что она будет честной".

"Думаю, при новом президенте в Украине все будет гораздо честнее. И мы на это рассчитываем. Если мы поддерживаем страну, мы хотим быть уверены, что она честна. Очень важно говорить о коррупции", - подчеркнул американский лидер.

"Зачем давать стране деньги, если мы считаем, что она погрязла в коррупции? Одна из причин, по которой был избран новый президент, состоит в том, что он должен покончить с коррупцией. Так что очень важно время от времени говорить о коррупции", - добавил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коррупции.

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Источник: korrespondent.net