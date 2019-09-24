В США призвали сдерживать Иран

Соединенные Штаты призывают Европу и мировое сообщество в целом к активному сдерживанию Ирана, поскольку мягкая политика в отношении Тегерана грозит, по мнению Вашингтона, началом войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая 23 сентября в Нью-Йорке.

"Я это говорю уже больше года: от региональной войны на Ближнем Востоке нас отделяет один ракетный удар", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"И мы будем аккумулировать риск региональной войны, если не восстановим сдерживание, если примем культуру в основном бездействия и проглатывания ответных действий Ирана. Мы повышаем риск возникновения регионального конфликта", - считает дипломат.

Накануне стало известно, что Иран до конца года представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива. Об этом сказал президент Ирана Хасана Роухани на военном параде в Тегеране.

Президент Ирана также отметил, что присутствие иностранных войск в районе Персидского залива усиливает "небезопасность" в регионе, после того как США заявили о решении направить дополнительные войска на Ближний Восток.

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Грозит войной. Иран против США в Персидском заливе

Источник: korrespondent.net