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24. 09. 2019

Макрон рассказал о нормандской встрече

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель, сообщил журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает наиболее реальной встречу в нормандском формате в середине октября.

Зеленский озвучил ожидания от нормандской встречи

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Источник: korrespondent.net
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