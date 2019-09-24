В Сенате Гаити произошла стрельба

Два человека, в том числе фотограф агентства Associated Press, получили ранения в результате стрельбы во время церемонии голосования в Сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля президентом Жовенелем Моизом. Как сообщил портал HaitiLibre, стрельбу из пистолета открыл один из сенаторов.

По информации портала, ранения получил также сотрудник аппарата Сената. Отмечается, что оба пострадавших находятся в больнице, угрозы их жизни нет. Сенатор Жан-Мари Ральф Фетье, открывший стрельбу, позже заявил, что "защищался от нескольких демонстрантов, которые ворвались в здание парламента".

В результате инцидента церемония голосования была сорвана, сроки нового заседания Сената республики по этому вопросу пока не определены.

Ранее антипрезидентские митинги в Гаити произошли в феврале этого года. Тогда граждане страны обвиняли президента в неспособности справиться с коррупцией и причастности к громким коррупционным скандалам. Во время беспорядков погибли семь человек.

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Источник: korrespondent.net