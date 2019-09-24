Итоги 23.09: Волна ДТП и скандал с женой Князева

В Житомирской области в ДТП с автобусом погибли 9 человек

В Новоград-Волынском районе Житомирской области, столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в результате погибли девять человек, еще 10 получили травмы. Об этом в понедельник, 23 сентября сообщает пресс-служба полиции области.

"55-летний водитель DAF с полуприцепом (цистерна), направляясь в сторону столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением Житомир-Яремча, который стоял на обочине дороги", - говорится в сообщении.

Украина хочет новый договор вместо Будапештского

В команде Владимира Зеленского планируют добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обяжутся гарантировать территориальную целостность Украины. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак.

Ермак сообщает, что в подписании этого договора могут принять участие США, Британия, Германия, Франция и Китай.

На Парубия открыли дело по событиям 2 мая в Одессе

Госбюро расследований открыло дело на бывшего спикера Верховной Рады, нардепа от Евросолидарности Андрея Парубия. Соответствующий документ в понедельник, 23 сентября, опубликовал сам Парубий в Facebook.

В документе говорится, что ГБР открыло производство по факту "создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировкок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 на территории г. Одесса".

Зеленский обратился к украинцам из-за коррупции

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с просьбой обращаться в НАБУ, если требуют взятку. Соответствующая запись появилась на странице главы государства в Facebook.

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!", - сообщил Зеленский.

Бывшую жену главы Нацполиции задержали в Польше с 650 тысячами евро

В Польше на автомобильном пункте пропуска Гребенне – Рава-Русская таможенники задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии, которые пытались провезти через украинскую-польскую границу 650 тысяч евро наличными. Среди них бывшая жена руководителя Нацполиции Сергея Князева – Виктория Князева.

Отмечается, что первым о задержании автомобиля с крупной суммой наличных сообщил бывший таможенник, блогер Павел Верещагин, который часто пишет о коррупционных случаи на таможне. По его данным, польские таможенники обнаружили незадекларированные 650 тысяч евро при осмотре автомобиля Mercedes-Benz GLS 350 с украинским номером КА0007ВХ.

В Слуге народа предлагают отказаться от вступления в НАТО

Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук.

По ее словам, Украину не ждут в НАТО и туда скорее возьмут Грузию. При этом она отметила, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. А сейчас Украина несет серьезные репутационные издержки из-за того, что власти постоянно говорят о вступлении в военный альянс, "где ее не ждут".

Украина не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Делегация Верховной Рады решила не подавать полномочия на утверждение во время осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Украина приняла такое решение в ответ на возвращение РФ в сессионный зал Ассамблеи без выполнения требований ее резолюций. Об этом сказано в заявлении украинской делегации в ПАСЕ, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины в понедельник, 23 сентября.

"Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ… присоединяется к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, сообщивших о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ. Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование несвоевременным", - сказано в заявлении.

У Зеленского объяснили, с чем президент едет в США

Президент Владимир Зеленский едет на Генассамблею ООН в США с выступлением с месседжами про Украину. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак.

"Мы везем выступление. Президент будет выступать на Генеральной Ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - сказал Ермак.

Он также отметил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом будет иметь неофициальный характер.

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Источник: korrespondent.net