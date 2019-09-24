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24. 09. 2019

В Полтавской области сгорели 60 гектар кукурузы

В понедельник в 15:15 вблизи с. Абрамовка Машевского района на поле с кукурузой возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 18:22 пожар был ликвидирован на площади 60 га, спасли кукурузу на корню на площади 20 га. К тушению привлекалось 35 человек и 13 ед. техники, из них от ГСЧС 20 человек в/с и 5 ед. техники.

В Киеве после зарядки сгорел электрокар
 
Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева возник пожар девяти автоцистерн с топливом (бензин и дизель), были слышны взрывы. 

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Источник: korrespondent.net
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