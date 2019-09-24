СБУ задержала женщину, переправлявшую украинок в бордели Москвы

В Сумской области на границе правоохранители задержали женщину, которая под "патронатом" российских правоохранителей переправляла девушек в российские бордели. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, жительница Николаевской области с 2013 года проживает в Москве. Она организовала подбор и переправки через границу женщин для "работы" в сфере предоставления интимных услуг на территории России. Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников и "трудоустраивала" их в московские бордели.

Преступницу задержали на международном автомобильном пункте пропуска Бачевск при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградской области.

пресс-служба СБУ

"Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении", - рассказали в СБУ.

На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия и устанавливаются все обстоятельства дела.

Напомним, ранее в Мариуполе была задержана группа, переправлявшая украинок в Чехию для продажи в сексуальное рабство.

До этого была задержана жительница Хмельницкого, которая пыталась продать в бордель 16-летнюю дочь.

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Источник: korrespondent.net