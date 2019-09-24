Зеленский провел первую встречу в США

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке рассказал представителям диаспоры о своих планах восстановления территориальной целостности страны. Об этом сообщил президент Украинского конгрессного комитета Америки (УККА) Андрей Футей после завершения встречи, передает Укринформ.
Вечером в понедельник, 23 сентября, в рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН Владимир Зеленский провел свою первую встречу – посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.
"Президент был очень открыт с нами. Он человек, который имеет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", – отметил Футей.
Президент УККА сообщил, что община с удовольствием отметила тот факт, что Владимир Зеленский приехал на встречу с диаспорой в первую очередь, сразу с самолета.
"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - подчеркнул Футей.
По его словам, президент также рассказал о своем видении роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.
"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками – с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы президент хотел сказать все детали, сейчас этого нельзя делать", – пояснил он.
Глава УККА отметил, что украинцы США искренне желают президенту удачных встреч в Нью-Йорке. Он также рассказал, что община разделяет беспокойство по поводу скандала во внутренней политике США, связанного с Украиной.
По словам Андрея Футея, Владимир Зеленский объяснил, что ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом, прежде всего, открытости.
"Президент четко сказал, что он хочет услышать от Трампа – каков его план по Украине", – рассказал Футей.
Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в США. Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Источник: korrespondent.net
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