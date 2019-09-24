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24. 09. 2019

СНБО не будет вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne

Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина не обнаружено. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщают Українськi Новини со ссылкой на ответ СНБО.

Отмечается, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку компаний.

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", - сказано в ответе СНБО.

Таким образом, не обнаружено оснований для введения санкций.

 

Напомним, 20 октября прошлого года, вступило в силу постановление Верховной Рады об обращении в СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина.

А 8 июля этого года СБУ созывала внеочередное заседание СНБО из-за анонсированного телемоста между телеканалами NewsOne и Россия 24.

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Источник: korrespondent.net
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