В Украине стартовали учения Казацкая воля

В Украине начались стратегические командно-штабные учения Казацкая воля-2019. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как сообщается, комплекс мероприятий учений продлится на всей территории страны.
"Главной целью учений Казацкая воля - 2019 является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
К учениям будут привлекаться структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что на Львовщине стартовали учения Rapid Trident-2019. В учениях принимают участие около 3500 военных из Украины и 13 стран-участниц НАТО. Маневры продлятся две недели.
Напомним, подготовка к учениям Rapid Trident-2019 началась еще в январе. Во Львовской области на Яворовском полигоне прошла начальная конференция, в ходе которой обсуждались и планировались базовые принципы и положения маневров.
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Источник: korrespondent.net
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