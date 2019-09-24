Деньги от продажи земли будут идти не в госбюджет - министр

В случае введения рынка земли, деньги от ее продажи будут идти не в госбюджет, а на поддержку местных громад. Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Hromadske.

"Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная...Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная - это миллиард", - пояснил Милованов.

Министр экономики рассчитывает, что в следующем году будут проданы 5% земли.

По словам Милованова, громады при этом сами будут решать, продавать ли землю, или использовать ее для своих нужд.

Он считает реальным прогноз Кабмина о получении государством более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году, но эти деньги должны быть направлены на финансирование местных громад.

Правительство рассчитывает, что земля будет стоить дороже тысячи долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

Во избежание коррупционных схем, земля будет продаваться через платформу Prozorro, либо другую специальную торговую площадку.

Напомним, в случае принятия закона открытие рынка земли состоится 1 октября следующего года.

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Источник: korrespondent.net