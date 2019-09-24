Иностранцы обрабатывают 4-5% земли в Украине - министр

Более тысячи иностранных компаний, которые работают в Украине, обрабатывают 4-5% отечественных угодий. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ICTV.

"Сегодня уже есть около тысячи, тысяча триста компаний, о которых мы знаем, что в них кредиторы или владельцы - иностранцы. Они сегодня обрабатывают 4-5% земли. Мы что с ними будем делать? Мы их будем выгонять?" - спросил Милованов.

Он подчеркнул, что эти предприятия принесли в страну инвестиции и создали рабочие места.

"Мы их выгоним? Это неправильно. Наши оппоненты предлагают: давайте им позволим, а другим не позволим. Это дискриминация!" – заявил министр.

По мнению Милованова, такой вариант все равно не сработает: "Тот, кто раньше прибежал и, возможно, где-то в серой схеме был задействован (а возможно, и не в серой) - но это все равно не сработает, потому что они тогда будут посредниками". По мнению министра, эти компании будут скупать землю, чтобы продать тем, кто не будет иметь доступа к ее покупке самостоятельно.

Также Милованов высказался против проведения референдума о продаже земли, назвав его большевизмом.

Напомним, недавно Зеленский на встрече с аграриями заявил, что против продажи земли иностранцам. При этом еще в августе Зеленский заявлял, что в стране уже есть турецкие компании, которые будут владеть землей, и выразил надежду, что их будет больше.

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Источник: korrespondent.net