Мощное землетрясение всколыхнуло Пуэрто-Рико

У берегов Пуэрто-Рико в ночь на 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, сообщает CNN.

"Землетрясение магнитудой 6,0 всколыхнул Пуэрто-Рико в понедельник ночью, поражая побережья острова в Атлантическом океане", - говорится в сообщении.

По данным Геологической службы США, землетрясения произошел примерно в 78 км к юго-западу от муниципалитета Исабела в 23:23 понедельника (6:26 вторника по киевскому времени).

После этого были зафиксированы по меньшей мере три афтершоки магнитудой 4,7.

Информации о пострадавших или ущербе пока нет. Угроза цунами отсутствует.

Напомним, 21 сентября в Албании произошло самое сильное землетрясение за 30 лет с магнитудой 5,8 в Тиране, а также с магнитудой 5,6 в районе Дурреса. Подземные толчки ощущалось в близких к Албании греческих городах Янина, Салоники, Лариса и на острове Корфу в Ионическом море, а также в Северной Македонии и ряде районов Италии.

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Источник: korrespondent.net