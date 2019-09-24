Мощное землетрясение всколыхнуло Пуэрто-Рико

Напомним, 21 сентября в Албании произошло самое сильное землетрясение за 30 лет с магнитудой 5,8 в Тиране, а также с магнитудой 5,6 в районе Дурреса.
Подземные толчки ощущалось в близких к Албании греческих городах Янина, Салоники, Лариса и на острове Корфу в Ионическом море, а также в Северной Македонии и ряде районов Италии.
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Источник: korrespondent.net
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