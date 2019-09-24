Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1011, автором которого он является, о Плане обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Документом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

Так, принятие закона позволит создать условия для подготовки органов госвласти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение.

Ранее сообщалось, что Рада утвердила план обороны в случае агрессии. Закон предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

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Источник: korrespondent.net