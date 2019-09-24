Лента RSS
Подписаться на ленту
24 сентября 2019, вторник, 12:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,25
24. 09. 2019

Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1011, автором которого он является, о Плане обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Документом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

Так, принятие закона позволит создать условия для подготовки органов госвласти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение.

Ранее сообщалось, что Рада утвердила план обороны в случае агрессии. Закон предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.