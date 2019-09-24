Разумков и министры записали видеообращение на языке жестов

По случаю Международного дня жестовых языков спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков записал видеообращение. Ролики появились на YouTube-канале ВЗГ.

Видео приурочено Международному дню жестовых языков. Его отмечают во всем мире 23 сентября. Чиновники в видео поздравили украинцев и призвали их к взаимопониманию и помощи.

В частности, Разумков пообещал поддерживать и развивать жестовый язык в Украине.

Ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев изучать язык жестов, чтобы общаться с людьми с нарушением слуха.

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Источник: korrespondent.net