Во Львове требовали отставки главного полицейского области

Полсотни активистов ворвались на аппаратное совещание во Львовской ОГА с требованием отставки нового руководителя Национальной полиции во Львовской области Василия Виконского. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что причиной протестов стал силовой разгона акции протеста в Сосновке, санкционированный Виконским.

Василия Виконского на должность руководителя областной полиции назначили три недели назад. А 21 сентября он дал приказ силового разгона активистов, блокировавших вагоны с углем на станции Сосновка, Сокольского района. Василий Виконский подтвердил, что приказ о применении силы в отношении протестующих в Сосновке отдавал лично, поскольку считает такие действия полиции законными. Он также уточнил, что сейчас относительно действий полиции в Сосновке ведется служебное расследование.

Активисты постоянно перебивали доклад начальника полиции и скандировали "Позор!".

Председатель ЛОГА Маркиян Мальский согласился, что полиция имеет право на применение силы, но в Сосновке, по его мнению, полиция превысила свои полномочия.

"Я согласен, что полиция имеет право на применение силы, однако это применение должно происходить в крайнем случае. С 2014 года на Львовщине не было аналогичных ситуаций. Я считаю, что превышение полномочий имело место, и прошу господина Виконского написать заявление на увольнение. Полиция имеет право на применение силы, но вместе с народом. Я считаю, что меры были чрезмерными", - заявил Маркиян Мальский.

Руководитель областной полиции отказался писать заявление, отметив, что подаст в отставку только после приказа своего непосредственного руководителя - то есть председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.

"Господин председатель ЛОГА меня не назначал на должность. Пусть он напишет обращение на имя министра или президента о моей отставке", - сказал Виконский.

Напомним, что в субботу, 21 сентября, на железнодорожной станции Сосновка, Сокольского района, произошел конфликт между блокирующими вагонов с углем и правоохранителями. На этой станции несколько десятков местных жителей и приезжих активистов с начала сентября блокировали российские вагоны с углем. 21 сентября состоялось силовой разгон блокировщиков, 34 участника акции были задержаны.

Как сообщалось ранее, под Львовом активисты заблокировали поезд с российским углем. Блокада продолжалась несколько недель. Активисты требовали объяснений: каким образом уголь из РФ оказалась на западной Украине.

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Источник: korrespondent.net