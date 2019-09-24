Генассамблея ООН: США не дали визы части российской делегации

Часть российской делегации на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке, не получили американские визы и поэтому не полетят в США, пишет Интерфакс во вторник, 24 сентября.

Как сообщается, визы не выдали десяти членам делегации РФ, в том числе члену Совета Федерации Константину Косачеву.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН", - сказал Косачев.

"Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - подчеркнул он.

В Москве сочли несостоятельными объяснения США о технических причинах отказа в визе. "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами". "Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", - заявила Захарова.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США накануне для участия в Генассамблее ООН. Завтра ожидается его выступление.

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Источник: korrespondent.net