Украина не будет сокращать расходы на армию - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк убежден, что после окончания войны Украина не сократит расходы на армию и безопасность. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais, текст которого размещен на сайте СНБО Украины.

"Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность", - сказал Данилюк.

По словам секретаря СНБО, Украина должна создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае "это дорого нам будет стоить".

Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что ведомство не планирует сокращать состав Вооруженных сил Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net