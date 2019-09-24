Появилось видео неудачного запуска ракеты в Крыму

В сети опубликовали видео неудачного запуска ракеты в Севастополе, в аннексированном Крыму. Ролик на своей странице в Twitter опубликовал военный обозреватель во вторник, 24 сентября.

На записи видно, как противокорабельный комплекс Раструб-Б совершает неудачный запуск с борта сторожевого корабля Ладный в бухте Севастополя. Один стартовый ускоритель ракеты отделился и улетел вверх, а другой упал в воду. Маршевый двигатель не сработал, в результате чего ракета просто упала за борт корабля.

Известно, что пострадавших на месте инцидента не оказалось. В комментариях отметили, что запуск ролик снят в 2015 году.

Отметим, что корабельный противолодочный ракетный комплекс Раструб-Б принят на вооружение в России в 1984 году. В настоящее время он используется для вооружения больших противолодочных кораблей проекта 1134-А, 1134-Б, 1155 и сторожевых кораблей проекта 1135, он может уничтожать подводные лодки, боевые надводные корабли и суда.

Неудачный пуск противокорабельной ракеты "Раструб-Б" сторожевым кораблем "Ладный" в бухте Севастополя. Видео: Военный обозреватель pic.twitter.com/3WItbgYPUe — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 22, 2019

Напомним, что ранее в Крыму случайно запустили 700-килограммовую ракету.

Также сообщалось, что РФ впервые провела пуск крылатой ракеты Калибр в Черном море. Ракета успешно поразила щит-мишень, имитировавший корабль, сообщили в Минобороны России.

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Источник: korrespondent.net