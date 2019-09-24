Восемь новорожденных погибли при пожаре в больнице Алжира

Восемь новорожденных погибли при пожаре в больнице в провинции Эль-Уэд на востоке Алжира, сообщила алжирская газета Ан-Нахар.

По имеющейся информации, возгорание возникло в перинатальном отделении рано утром во вторник. Силам гражданской обороны удалось эвакуировать 76 человек, в том числе 11 новорожденных, 37 пациенток и 28 сотрудников больницы.

Власти проводят расследование. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Напомним, двое маленьких детей погибли при пожаре в Киевской области. Пожарные оперативно прибыли из районного центра в село, где возник пожар, но детей спасти из горящего дома не удалось.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net