Кошевой: Зеленский подустал на посту президента

Владимир Зеленский "немножко подустал" на посту президента. Такое мнение актер Квартала 95 Евгений Кошевой высказал в эфире 1+1.

При этом Кошевой отметил, что Зеленский знал, куда идет.

"Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодреньким. Ну сложно, но он знал, куда шел", - подчеркнул Кошевой.

Он также добавил, что сейчас он уже меньше общается с Зеленским, потому что у того "дел хватает".

Ранее сообщалось, что Зеленский сыграл себя в пародии Квартала-95.

Слишком мягко. Как Квартал шутит над Зеленским

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Источник: korrespondent.net