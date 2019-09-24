Кошевой: Зеленский подустал на посту президента

Владимир Зеленский "немножко подустал" на посту президента. Такое мнение актер Квартала 95 Евгений Кошевой высказал в эфире 1+1.
При этом Кошевой отметил, что Зеленский знал, куда идет.
"Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодреньким. Ну сложно, но он знал, куда шел", - подчеркнул Кошевой.
Он также добавил, что сейчас он уже меньше общается с Зеленским, потому что у того "дел хватает".
Ранее сообщалось, что Зеленский сыграл себя в пародии Квартала-95.
Слишком мягко. Как Квартал шутит над Зеленским
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Источник: korrespondent.net
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