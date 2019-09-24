Под Киевом во вторник, 24 сентября, на окружной дороге города Бровары практически в одно время произошло несколько аварий. Всего участниками ДТП стали девять машин. Из-за массового столкновения патрульная полиция перекрыла участок дороги, сообщает Информатор.

Первая авария произошла еще около 3:00. Первое ДТП оформляли, когда дорога еще была открыта для проезда. По словам пострадавших водителей, ночью и утром 24 сентября возле Броварской окружной горели торфяники. Густая дымка опустилась на проезжую часть. Из-за плохой видимости водители не справились с управлением. Ночью фура DAF влетела в Daewoo, который затем догнал Opel и вызвал "цепную реакцию". Opel влетел в Skoda, а та ударила микроавтобус ГАЗ. Предварительно, от удара Daewoo загорелся. Очевидцы сообщили, что возгорание ликвидировали при помощи огнетушителей. В результате аварии погиб водитель Daewoo.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом столкнулись девять машин: есть жертва

Следующая авария произошла во время оформления ночного ДТП. На Броварской окружной по направлению из Киева в Чернигов Daewoo догнал Ford Transit. К счастью, водители отделались незначительными ушибами. У Daewoo полностью смята передняя часть и разбито лобовое стекло. Transit получил большую вмятину.

Данный участок дороги полностью перекрыли для въезда машин. На месте работают три наряда патрульной полиции.

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что селе Княжичи загорелись торфяники.

"Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная. Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, фура въехала в легковушку, водитель которой погиб на месте от полученных травм. А дальше, столкнулись еще четыре транспортных средства. Один пассажир доставлен в больницу. Это ДТП произошло в направлении села Княжичи. Еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но обошлись без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в городе Бровары, что под Киевом, в результате аварии столкнулись более семи автомобилей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net