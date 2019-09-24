Лента RSS
Подписаться на ленту
24 сентября 2019, вторник, 14:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,25
24. 09. 2019

В Испании суд разрешил перенос останков Франко

Верховный суд Испании разрешил перенос останков диктатора Франсиско Франко из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в Верховном суде, пишет ТАСС.

"Суд отклонил обжалование семьи [Франко]", - сказали в пресс-службе суда.

Таким образом, правительство Испании сможет перенести останки диктатора на кладбище в Эль-Пардо, а не в склеп собора Альмудена в Мадриде, как хотели внуки Франко.

Напомним, в сентябре 2018 года решение перенести останки Франко одобрил испанский парламент. В свою очередь несколько потомков Франко выразили свой "твердый и единодушный" протест эксгумации. Тысячи ультраправых протестовали против выноса останков Франко из мавзолея.

В Испании даже арестовали снайпера, который хотел убить премьера за эксгумацию Франко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.