В Испании суд разрешил перенос останков Франко

Верховный суд Испании разрешил перенос останков диктатора Франсиско Франко из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в Верховном суде, пишет ТАСС.

"Суд отклонил обжалование семьи [Франко]", - сказали в пресс-службе суда.

Таким образом, правительство Испании сможет перенести останки диктатора на кладбище в Эль-Пардо, а не в склеп собора Альмудена в Мадриде, как хотели внуки Франко.

Напомним, в сентябре 2018 года решение перенести останки Франко одобрил испанский парламент. В свою очередь несколько потомков Франко выразили свой "твердый и единодушный" протест эксгумации. Тысячи ультраправых протестовали против выноса останков Франко из мавзолея.

В Испании даже арестовали снайпера, который хотел убить премьера за эксгумацию Франко.

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Источник: korrespondent.net