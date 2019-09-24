Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на территории одной из воинских частей. Жертвой аварии стал военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем Урал 4320 и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб.

Cмотрите фотогалерею: В результате ДТП в воинской части погиб солдат

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона. Квалификация: нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи: в случае доказательства вины, солдату-контрактнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину принять меры для недопущения масштабных ДТП. Президент указал правительству на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы.

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Источник: korrespondent.net