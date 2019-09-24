Германия дает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами - СМИ

Германия ставит визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в паспорта, выданные Россией. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России.

Ответ свидетельствует, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, которые российские власти раздают начиная с апреля в оккупированных районах восточной Украины.

С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО неизвестно.

В ответе депутату федеральное правительство раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.

"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел выражают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!" - сказала Рената Альт.

"Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установления мира в Украине", - добавила она.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".

Позже в МВД РФ заявили, что около трех миллионов украинцев могут воспользоваться "паспортизацией".

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Источник: korrespondent.net