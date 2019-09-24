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24. 09. 2019

Суд ЕС объяснил, какие санкции снял с Януковича

Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году. Об этом говорится в решении Суда ЕС общей юрисдикции, которое есть в распоряжении Европейской правды.

При этом Янукович продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года, добавили в суде.

Ранее пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд отменил санкции против Януковича. Защита бывшего президента намерена добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был "причастен к организации его политического преследования".

Напомним, в июле Суд ЕС вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

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Источник: korrespondent.net
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