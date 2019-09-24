В Виннице погиб строитель, упав с крыши торгового центра

В Виннице строитель упал с крыши торгового центра во время выполнения строительных работ и разбился. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает пресс-служба полиции области.
От полученных повреждений винничанин погиб на месте происшествия еще до приезда врачей, отметили в полиции.
"23 сентября в областном центре во время выполнения строительных работ на территории торгового центра травмы несовместимые с жизнью получил 57-летний мужчина. Предварительно установлено, что потерпевший упал с крыши торгового центра во время выполнения строительных работ", - говорится в сообщении.
Полиция начала уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, за что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.
Местные СМИ сообщают, что трагедия произошла в торговом центре Мегамолл. Сейчас там приостановлены строительные работы.
Ранее сообщалось, что в Германии три человека погибли при падении с вышки радиосвязи.
Ранее в порту Николаева погиб рабочий, упав с высоты 15 метров.
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Источник: korrespondent.net
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