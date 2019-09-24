В Раде отреагировали на блокировку угля на Львовщине

Нардеп от Слуги народа Андрей Герус заявил о вредности блокады вагонов с российским углем украинской энергетике. Так он прокомментировал ситуацию, которая сложилась во Львовской области.

"На Сосновке стоит российский уголь, который предназначен для Центрэнерго. Это высококачественный уголь с золой 13%. Он должен смешиваться с углем Львовугля с золой 45-55% и отправляться на Центрэнерго, которое принимает уголь с золой 25%. Фактически ни этот российский уголь не может самостоятельно поехать на Центрэнерго (потому что слишком низкая зола), ни с Львовугля не может поехать (потому что слишком высокая зола). Но можно смешать и забрать максимально большой объем высокозольного угля Львовугля, чтобы отправить на электростанцию. Также есть проблема на шахте Бужанская (Волыньуголь), там на складах лежит 15 тыс. тонн угля с золой 47-55%. Такой уголь не принимает ни одна электростанция, поскольку требования - не более 25%", - написал он в в Facebook.

Именно поэтому, заявил Герус, вагоны с углем стоят не на электростанции, а возле Червоноградской обогатительной фабрики во Львовской области.

Он также добавил, что за простой вагонов украинская сторона вынуждена платить российскому владельцу 1 млн гривен штрафа в сутки. "20% из этого как налог на прибыль пойдет в госбюджет РФ. Немного странная борьба с агрессором", - написал Герус.

Нардеп подчеркнул, что сейчас в Украине не работают пять из 15 атомных энергоблоков, в октябре останавливается еще один, поэтому Украина критически нуждается в дополнительных объемах угля "со всех направлений, откуда он только может ехать".

Он считает, что бороться за энергетическую независимость нужно так, как это произошло в случае с дизтопливом - "правильно, цивилизованно и подготовлено".

Напомним, в субботу, 21 сентября, на железнодорожной станции Сосновка, Сокольского района, произошел конфликт между блокирующими вагонов с углем и правоохранителями. На этой станции несколько десятков местных жителей и приезжих активистов с начала сентября блокировали российские вагоны с углем. 21 сентября состоялось силовой разгон блокировщиков, 34 участника акции были задержаны.

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Источник: korrespondent.net