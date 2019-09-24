СБУ заявила о незаконном задержании украинского таможенника в России

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили очередную провокацию российских спецслужб по дискредитации сотрудников украинских контролирующих органов во время частных визитов в РФ. В сентябре нынешнего года был незаконно задержан инспектор одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины, сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 24 сентября.

Так, установлено, что представители ФСБ РФ незаконно задержали украинского таможенника во время пересечения украинско-российской границы в пункте пропуска Шебекино, аргументируя это тем, что в ходе осмотра личного автотранспорта гражданина Украины у него в багаже якобы были товары двойного назначения.

Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить его к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного статьей о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия (ч.1 ст.226.1 УК РФ), – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что эту провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для информационной кампании по "очернению" представителей украинских структур. Но из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности украинского таможенника освободили из-под стражи.

По возвращении в Украину он сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

Контрразведка СБУ в очередной раз предостерегла украинских граждан от намерений выезда в РФ или на оккупированные ею территории. В зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ – военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.

Ранее в аннексированном Крыму российские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались проехать через пункт пропуска Армянск на административной границе. Один из мужчин находился в межгосударственном розыске, а второй подозревается в убийстве на территории Крыма, заявили в ФСБ.

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Источник: korrespondent.net