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24. 09. 2019

Глава Высшего совета правосудия подал в отставку

Глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха во вторник, 24 сентября, подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

На сегодняшнем заседании Говоруха объяснил, что решил уволиться по состоянию здоровья. Члены совета поддержали его решение и начал процедуру выборов нового главы ВСП сроком на два года.

Отметим, Говоруха возглавил Высшый совет правосудия лишь в апреле.

Владимир Говоруха был избран членом Высшего совета правосудия 6 марта 2018 года. До этого был судьей Киевского апелляционного суда.

Также на сегодняшнем заседании был избран новый глава ВСП. Им стал Андрей Овсиенко, который является членом Высшего совета правосудия с марта 2017 года. С мая он был секретарем Третьей дисциплинарной палаты ВСП.

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Источник: korrespondent.net
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