Смертельное ДТП под Одессой: суд арестовал водителя грузовика

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток водителю автоцистерны, которого подозревают в совершении ДТП с девятью погибшими на трассе Одесса – Белгород-Днестровский. Об этом сообщает Думская во вторник, 24 сентября.

Отмечается, что в ходе судебного заседания подозреваемый Александр Орловский заявил, что не выезжал на встречную полосу движения, и потребовал провести полную техническую экспертизу обоих транспортных средств.

По словам водителя, в момент столкновения он спускал свой грузовик с холма, в то время как по двум встречным полосам транспорт двигался в пять раз быстрее.

"Я спускаюсь. Смотрю на переднюю машину, чтобы была дистанция. Так спускаемся гуськом, я притормаживаю, и тут удар", – говорит он и добавил, что не знает, как перед ним появилась маршрутка.

Защита просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что подозреваемому необходима операция на руке. К тому же, он – не мажор, а обычный водитель, и не может влиять на ход расследования, имеет работу, постоянное место жительства.

Прокуратура просила поместить подозреваемого под стражу, так как он проживает в Кропивницком, и более мягкая мера замедлит расследование. Кроме того, водителю грозит срок до 10 лет лишения свободы, поэтому он может скрыться от правосудия. В ходе заседания прокуроры также заявили, что ранее водитель трижды привлекался за нарушение ПДД, а именно за превышение скорости.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии доказательств выезда на встречную полосу фуры, прокурор отметил, что об этом свидетельствуют следы на месте ДТП, других доказательств у следствия пока нет.

В итоге судья Юлия Федулеева удовлетворила ходатайство прокуратуры в полном объеме. Орловского поместили под стражу на 60 дней.

Напомним, 21 сентября в результате столкновения маршрутки №52 сообщением Великодолинское-Одесса и грузовика DAF погибли девять человек – водитель и пассажиры микроавтобуса. Еще четыре человека – водитель грузовика и трое пассажиров маршрутки – получили травмы разной степени тяжести.

В полиции заявили, что причиной ДТП стал выезд автоцистерны на встречную полосу.

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Источник: korrespondent.net