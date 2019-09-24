Мадуро прилетел в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 24 сентября, прибыл в Москву. Об этом он сообщил в Twiiter.

"Мы прибыли на российскую родину для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он.

Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 24, 2019

Мадуро планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и провести переговоры с руководством российских компаний.

Ранее Мадуро сообщил, что не поедет в этом году на Генассамблею ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет переживает экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.

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Источник: korrespondent.net