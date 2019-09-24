Отец насиловал дочь, даже когда она была от него беременна

В Кицмановском районе Черновицкой области осудили 41-летнего мужчину, который регулярно насиловал родную дочь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черновицкой области во вторник, 24 сентября.

Сообщается, что 41-летний мужчина насиловал родную ребенка еще с 2017 года. За этот период она родила от родного отца ребенка. Матери же девочка сказала, что забеременела от неизвестного мужчины.

"В ходе судебного разбирательства установлено и доказано, что обвиняемый, начиная с января 2017 года, применяя физическое и психологическое насилие, систематически насиловал свою родную дочь 2003 года рождения. Впоследствии девочка забеременела и родила ребенка. Матери об издевательствах отца не сообщала, а беременность объяснила изнасилованием неизвестным лицом", - говорится в сообщении.

После того, как дочь родила, отец продолжал ее регулярно насиловать. В 2019 году ребенок не выдержала и обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали, суд приговорил его к 12 годам тюрьмы.

Напомним, что ранее под Винницей отец изнасиловал 12-летнюю дочь. Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования. Злоумышленник задержан.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина заманил в квартиру и изнасиловал девочку. Полиция задержала 53-летнего подозреваемого. Ребенок после инцидента нуждается в психологической помощи.

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Источник: korrespondent.net