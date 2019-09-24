Россия запустила поезд по Керченскому мосту

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с российскими журналистами, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение. Об этом сообщили в инфоцентре Крымский мост.

Путь тестового поезда от таманского до керченского берега аннексированного Крыма занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре.

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

В начале декабря через Керченский пролив планируют запустить первые пассажирские и грузовые составы.

Недавно сообщалось, что на строительстве Керченского моста погиб рабочий.

Ранее стало известно, что спутник зафиксировал смещение арок Керченского моста.

Напомним, осенью 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой назвал строительство крымского моста незаконным и призвал усилить санкций в отношении России.

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Источник: korrespondent.net