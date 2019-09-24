Новый договор о суверенитете. Что хотят у Зеленского

В команде президента Владимира Зеленского на различных переговорах поднимают идею о подписании масштабного международного договора, который будет защищать суверенитет и целостность Украины. Корреспондент.net рассказывает, как это отразится на минским процессе.

Новый международный договор и нормандский формат

Помощник президент Украины Андрей Ермак, который занимался обменом пленными, "формулой Штайнмайера" и подготовкой встречи в нормандском формате, отправился с Зеленским в США на Генассамблею ООН. Там запланировала встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне поездки Ермак дал интервью Левому берегу, где рассказал о шагах по урегулированию конфликта на Донбассе и об ожиданиях от международных партнеров.

Минские соглашения, который критикуют за безрезультативность, также не устраивает и команду Зеленского.

"Я бы так не формулировал вопрос "какую цену мы готовы заплатить". Потому что, на самом деле, если взять минские соглашения, в таком виде я бы их не подписывал. Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что альтернативы им не появилось", - сказал Ермак.

Он отметил, что команда президента собрала большое количество экспертов, которые помогли, основываясь на сущетсвующих договоренностях, выработать позицию в переговорном процессе по Донбассу.

"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - сказал Ермак.

Выход, который найдет команда Зеленского "удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков", подчеркнул помощник президента.

Ермак прояснил "многострадальную "формулу Штайнмайера", которую на недавних переговорах согласовали, но в последний момент отказались подписать, сорвав нормандскую встречу. Об этом подробно в материале Встреча с Путиным сорвана. Киев выдвинул условия.

"[Она] предполагает, что в 20.00 в день выборов, вступает в силу закон, регулирующий особый статус ОРДЛО. Сначала на временной основе, и только после того, как миссия ОБСЕ, которая является основным наблюдателем, выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, он вступает в силу как постоянный. Ничего больше", - сказал он.

Все иные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и "естественно с возможностью публичного общественного обсуждения", подчеркнул помощник Зеленского.

"Особый статус "ЛДНР" не является предметом переговоров ни в Минске, ни в нормандском формате. Даже не обсуждается. Выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с украинскими законами", - добавил Ермак.

Что касается присоединения США к нормандской четверке, то этот вариант будет рассматривается, если нынешний формат и переговоры в Минске не сработают.

"Президент озвучил четкую стратегию: у нас есть на сегодняшний день переговоры в Минске и нормандский формат, и мы делаем все, чтобы двигаться в этих рамках. Если на каком-то этапе мы поймем, что нормандский формат не работает, будем искать другие форматы", - сказал он.

Ермак отметил, что в команде Зеленского рассматривают такую возможность, "чтобы как можно больше международных партнеров присоединились к этому процессу".

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - заявил он.

Учитывая опыт "неработающих документов и гарантий", как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций, заявил помощник президента.

Безоружная Украина. Цена Будапештского меморандума

"Вопрос в том, чем мы наполним этот договор? Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать", - уточнил Ермак.

Станет ли НАТО гарантом безопасности Украины

Предыдущий президент Петр Порошенко, который обещал взамен Будапештского меморандума подписать новый международный договор, заявил, что Украине необходимо вступить в НАТО, а не новое соглашение.

"Сейчас говорят, что нам нужна мощная комплексная система безопасности, соглашение, которое бы надежно защищало интересы Украины. Было два надежных договора по безопасности: Вашингтонский договор и Варшавский договор. Называется этот договор НАТО", - прокомментировал он на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что первым этапом на пути в организацию является План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

"Но для этого надо в декабре на саммит НАТО поехать и в повестку дня включить вопрос относительно Плана действий относительно членства в НАТО для Украины", - резюмировал политик.

На счет вопроса членства Украины в Североатлантическом альянсе из команды Зеленского практически в одно время были сделаны противоречивые заявления.

Так, 20 сентября в интервью Европейской правде министр иностранных дел Вадим Пристайко, ранее возглавлявший украинскую миссию при НАТО, заявил, что Украина идет к членству в альянсе.

"Каждому из президентов, как посол, я давал совет: мы имеем полное право требовать членства в НАТО для Украины. Потому что мы: а) европейская демократия; б) чувствуем, что готовы вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность", - добавил дипломат.

Но для этого необходимо реформирование, стандартизация и улучшение взаимной совместимости с НАТО.

"Как только наши органы власти применят необходимое количество стандартов, мы станем interoperable - взаимосовместимыми с НАТО", - сказал Пристайко, но отказался называть сроков, сославшись на то, что это зависит от Минобороны.

При этом, депутат Верховной Рады из фракции Слуга народа, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук заявила, что Украине не сможет вступить в НАТО.

Упростить жизнь. "Формула Зеленского" по Донбассу

"Мы должны говорить людям правду: нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут... Про Украину вопрос не стоит... И мы стучим в закрытую дверь и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут", - сказала Верещук в интервью 112 Украина за 23 сентября.

Она считает, что Украине нужно пойти по пути Финляндии, которая, по словам Верещук, интегрирована в НАТО, но не является членом альянса.

"Но они говорят: мы даже в конституцию этого не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией. У нас уже были с ними проблемы, потеряли территорию и самое главное - людей. Мы знаем, кто и что есть Россия - никаких иллюзий. Мы не хотим вступать в НАТО, если это будет конфликтогеном с Россией", - заявила депутат.

Верещук считает, что Украина не сможет стать членов Североатлантического альянса из-за России.

"Я далека от мысли, что РФ когда-нибудь нам "позволит", если такое слово применимо к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна измениться парадигма. Должна измениться, наверное, сама НАТО, чтобы позволить вступить Украине, несмотря на мнение России", - сказала депутат.

Креативный подход к минским соглашениям

Киев и западные партнеры говорят, что Россия нарушила Будапештский меморандум, который обязывал подписантов "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины".

Однако Москва настаивает, что меморандум нарушила не Россия, а Украина. Как говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он предусматривал "ненападение на Украину с использованием ядерного оружия". Подробно об этом в материале Как Россия "уважает" Украину.

Что касается вопроса новых членов в переговорном процессе по конфликту на Донбассе, о чем ранее говорил и Зеленский, то Лавров считает, что нормандская четверка "имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание".

Нормандская четверка должна была встретиться в сентябре-октябре. Условием для этого Россия назвала подписание "формулы Штайнмайера". Киев ее согласовал, но отказался подписать "из-за технического недоразумения". Следующая встреча по этому вопросу намечена на 1 октября в Минске.

Олег Игнатов, замдиректора приближенного к Кремлю Центра политической конъюнктуры говорит, что команда Зеленского пытается креативно подойти к тексту комплекса мер по выполнению минских соглашений.

"Буквальное прочтение документа не устраивает Киев, потому что от него требуется закрепление особого статуса Донбасса на постоянной основе в Конституции Украины. В связи с этим периодически появляются идеи различных обходных маневров в виде международных договоров, которые должны закрепить обязательства сторон, удовлетворить всех остальных переговорщиков и одновременно позволить Украине уйти от темы конституционной поправки", - цитирует РБК российского эксперта.

Расширение действующих форматов непринципиально, уверен украинский политолог Владимир Фесенко.

"Проблемы в переговорах связаны не с тем, есть там США или нет - они и так в них присутствуют, просто неофициально, а в позиции Москвы, которая настаивает на том, чтобы закон об особом статусе был зафиксирован в Конституции Украины", - говорит эксперт.

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Источник: korrespondent.net