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24. 09. 2019

Суд в Германии признал похмелье болезнью

Суд во Франкфурте, Германия, признал похмелье болезнью в приговоре против поставщика пищевой добавки, которая продавалась как "напиток против похмелья". Об этом сообщает АР во вторник, 24 сентября.

Вердикт гласит, что маркетинг ответчика нарушил запрет на присвоение пищевым продуктам возможности предотвращения или лечения болезней. Суд отклонил апелляцию на аналогичный приговор низшей инстанции.

Согласно заявлению суда, болезнь следует определять в широком смысле, чтобы защитить здоровье людей.

Судьи отметили, что этот термин охватывает "любое, даже незначительное или временное нарушение нормального состояния организма или нормальной деятельности".

Это, по их словам, предусматривает головные боли и другие симптомы, которые являются следствием употребления алкоголя, "вредного вещества".

Напомним, что ранее ученые указали на опасность похмелья. По словам ученых, похмелье оказывает негативное влияние на память и ухудшает умственные способности человека.

Также бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала способы, как уберечься от похмелья. Заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно, отметила Супрун.

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Источник: korrespondent.net
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