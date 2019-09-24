В Европарламенте появилась группа "друзей Украины"

В Европейском парламенте нового созыва сформировали неформальную группу "друзей европейской Украины". Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает DW.

Отмечается, что учредительное заседание группы "друзей европейской Украины" прошло сегодня. На данный момент группа насчитывает 50 депутатов из шести фракций.

По словам евродепутата из фракции Обновить Европу Пятраса Ауштрявичюса, группа будет осуществлять политическую поддержку Украину и лоббировать ее евроинтеграцию.

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - отметил политик из Литвы.

Также сообщается, что на заседании присутствовали украинские нардепы, у которых спрашивали о последних событиях в Украине, в частности о "формуле Штайнмайера", делах против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и экс-спикера Рады Андрея Парубий.

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Источник: korrespondent.net