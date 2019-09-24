Глава Нацполиции Князев подал в отставку

Князев напомнил, что был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года, и за это время в СМИ неоднократно "появлялись грязные истории".
"Глава Нацполиции - это не политическая должность. Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку. Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею", - сказал он.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby