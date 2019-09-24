Глава Нацполиции Князев подал в отставку

Глава Национальной полиции Сергей Князев на брифинге во вторник, 24 сентября, заявил, что подал в отставку.

Князев напомнил, что был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года, и за это время в СМИ неоднократно "появлялись грязные истории". "Глава Нацполиции - это не политическая должность. Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку. Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею", - сказал он.

Накануне СМИ сообщили, что бывшую жену Князева задержали в Польше с 650 тысячами евро на границе в Польше. Автомобиль с незадекларированной валютой свободно прошел украинскую часть границы, но польские таможенники решили его осмотреть.

Сам Князев позже пояснил, что его бывшая жена вместе со своим начальником везли деньги, вырученные от продажи помещения в столице. На польской границе возникла заминка с документами, но вскоре инцидент был исчерпан.

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Источник: korrespondent.net