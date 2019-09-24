Все едут и я хочу. Возвращение Януковича в Украину

Экс-президент Виктор Янукович снова возник в украинском информационном пространстве. За государственную измену он приговорен к 13 годам тюрьмы, но его адвокаты заявили, что работают над возвращением своего клиента в Украину.

Параллельно Янукович, который живет в России, пытается избавиться от санкций в Европейском союзе.

Что из этого получается, разбирался Корреспондент.net.

Операция возвращение

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил защитник Януковича, адвокат Виталий Сердюк.

По словам Сердюка, защита Януковича работает над тем, чтобы доказать вину тех, кто совершил "государственный переворот" и "сдал Крым в 2014 году".

Сейчас продолжается рассмотрение апелляции Януковича на приговор суда первой инстанции о 13 годах тюрьмы.

Обвинение отмечает, что приговор суда относительно Януковича мотивирован и законный.

Санкции ЕС

Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продолженные Советом ЕС против Януковича в 2018 году, однако бывший президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года.

В июле суд ЕС уже вынес подобное решение об отмене санкций 2018 года.

В то же время Виктор Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 остается в силе.

Зачем может вернуться?

Журналист Виталий Портников выразил мнение, что возвращение Януковича грозит Украине полной капитуляцией перед Россией или очередным дерибаном государства в интересах олигархов.

"Другое дело, что мы пока что не знаем, зачем "коллективному Зеленскому" Янукович. Возможно, с помощью его реабилитации ползучий реванш, за который проголосовали украинцы в 2019 году, сможет окончательно расправиться с национал-демократическими силами и обеспечить капитуляцию перед Россией. Возможно, все намного проще – Янукович может стать важным фактором в решающем сражении олигархов за то, кто из них в результате станет полновластным хозяином крепостных, которые все еще воображают себя гражданами", – полагает Портников.

В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что разгоревшийся скандал – это непростой тест украинского государственности.

"Если кто не понял: заявления адвоката Януковича о его подготовке возвращения в Украину – это тест на соответствие нашего государства имиджу failed state, который нам натягивает Кремль", – пишет он.

Юрист Анна Маляр предположила, что запланированное возвращение Януковича – не его личная воля, а часть сценария Кремля.

"Пишут, что Янукович собирается вернуться в Украину. Думаю, что это не он собирается, а его собирает Кремль. Давно у нас стычек не было", – отметила она в своем посте.

В тоже время политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Януковичу не стоит возвращаться на родину, поскольку у него практически не осталось сподвижников.

“В ближайшей перспективе возвращение Януковича нереально. Сегодня ни власть, ни общество не готовы принимать его. Он здесь никому не нужен, даже своим бывшим соратникам”, — считает эксперт.

По его словам, приезд в Украину Януковича будет “только дискредитировать и политически дисквалифицировать” своих экс-союзников, которые сейчас представляют оппозиционные силы в Верховной раде.

«Пока (заявление о возвращении) это такая проба пера, легкий зондаж, как будут реагировать оппоненты и власть. Но сейчас есть консенсус между разными политическими силами о том, что эпоха Януковича ушла, и отмотать пленку уже не получится», — заключил Карасев.

Источник: korrespondent.net