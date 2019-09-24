Санкции ЕС против Януковича будут действовать еще пять месяцев – посол

Решение Суда ЕС об отмене ограничений против сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича, скорее всего, касается индивидуальных санкций, которые были введены Евросоюзом против бывших чиновников Украины с 5 марта 2018 года по март 2019 года. Об этом сказал посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, сообщает Укринформ во вторник, 24 сентября.

Он напомним, что такие индивидуальные санкции ЕС были продлены в марте 2019 года, и будут оставаться в силе еще пять месяцев – до марта 2020 года.

"Точнее можно будет говорить, когда мы получим этот документ по решению суда, которое пока никто не видел. Вы знаете, что ограничительные меры, в том числе в том, что касается индивидуальных санкций по отношению к бывшим чиновникам Украины, ежегодно продлеваются. То, что сейчас комментируется в прессе, – речь идет об отмене санкций, которые были введены 5 марта 2018 года и продлевались до марта 2019 года. Конечно, определенные кластеры закрыты, если они уже были закрыты в судах. Что касается конкретно этого лица, насколько мне известно, но я еще проверю, когда это все будет опубликовано, санкции были продлены до марта 2020 года", – отметил украинский дипломат.

Пока информация о решении Суда ЕС об отмене санкций против Януковича не появлялась на официальном сайте этого учреждения.

Предыдущее подобное решение Европейского суда было связано с тем, что суд не нашел достаточными аргументы, которые были приведены украинской стороной о предоставлении бывшим чиновникам, которых обвинили в преступлениях против Украины, достаточного права на защиту.

Ранее во вторник Юрий Кирасир, представитель сына Януковича Александра, ссылаясь на решение Европейского суда от 24 сентября 2019 года, сообщил, что этот суд отменил санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Как известно, 4 марта 2019 года Совет ЕС продлил до 6 марта 2020 года санкции против Януковича и еще 11 бывших чиновников. Ограничительные меры введены за противоправное завладение государственными активами.

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Источник: korrespondent.net