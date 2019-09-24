В России начали устанавливать оборудование для изоляции Рунета

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование, которое в случае появления угроз позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает ТАСС.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в конце сентября начнется тестирование этого оборудования, которое завершится к ноябрю.

"Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", - заявил он.

Напомним, что закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Согласно документу, российские власти в лице Роскомнадзора будут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров.

Перед этим, в апреле 2018 года суд в Москве приинял решение о блокировании мессенджера Telegram за невыполнение требований ФСБ о предоставлении доступа к переписке пользователей. После этого Роскомнадзор начал блокировку мессенджера в России. Из-за этого оказались заблокированными миллионы IP-адресов, которые Telegram использовал для обхода блокировки.

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Источник: korrespondent.net