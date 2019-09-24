Трамп призвал Европу выделять больше денег Украине

Финансовую помощь Украине должны в первую очередь оказывать страны Евросоюза, а не США. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп по прибытии в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в Генассамблее, сообщает ТАСС во вторник, 24 сентября.

Трамп заявил о готовности удерживать финансовую помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей больше средств.

"Я бы снова удержал их, и я буду продолжать их удерживать, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в интересах Украины", – сказал он.

Комментируя сообщения о том, что он распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, американский лидер отметил: "Что касается удержания денег, они были в полной мере выплачены".

Трамп напомнил, что США предоставляют Украине основную часть средств.

"И я спрашиваю, почему так происходит?", – добавил американский лидер.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.

Накануне Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским. Американский лидер признал, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте Байдена.

Напомним, Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским. Но госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора Трампа и Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.

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Источник: korrespondent.net