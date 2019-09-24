Лента RSS
Подписаться на ленту
24 сентября 2019, вторник, 18:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
24. 09. 2019

Парк советского периода открыли на Сумщине

В Спадщанском лесу под Путивлем в Сумской области открыли Парк советского периода. Об этом сообщает издание Любимые Сумы во вторник, 24 сентября.

Открытие парка состоялось 22 сентября в рамках торжеств ко Дню партизанской славы.

Экспонаты в музей под открытым небом привозили из Сумской, Полтавской и Черниговской областей. Среди экспонатов - памятники Ленину, Сталину, Фрунзе и др. деятелям советской эпохи.

"Первый в Украине и четвертый в мире... Реализация такого проекта это коллективный труд. Не все еще реализовано, но первый шаг сделан", - прокомментировал экс-главный архитектор Сум Владимир Быков, который занимался парком.

Cмотрите фотогалерею: Парк советского периода открыли на Сумщине

Напомним, что ранее в Запорожье установили памятник мостам-недостроям.

Также сообщалось, что в Праге предлагают России забрать памятник советскому маршалу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.