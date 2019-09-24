В Спадщанском лесу под Путивлем в Сумской области открыли Парк советского периода. Об этом сообщает издание Любимые Сумы во вторник, 24 сентября.
Открытие парка состоялось 22 сентября в рамках торжеств ко Дню партизанской славы.
Экспонаты в музей под открытым небом привозили из Сумской, Полтавской и Черниговской областей. Среди экспонатов - памятники Ленину, Сталину, Фрунзе и др. деятелям советской эпохи.
"Первый в Украине и четвертый в мире... Реализация такого проекта это коллективный труд. Не все еще реализовано, но первый шаг сделан", - прокомментировал экс-главный архитектор Сум Владимир Быков, который занимался парком.
Cмотрите фотогалерею: Парк советского периода открыли на Сумщине
Напомним, что ранее в Запорожье установили памятник мостам-недостроям.
Также сообщалось, что в Праге предлагают России забрать памятник советскому маршалу.
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Источник: korrespondent.net
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