В Спадщанском лесу под Путивлем в Сумской области открыли Парк советского периода. Об этом сообщает издание Любимые Сумы во вторник, 24 сентября.

Открытие парка состоялось 22 сентября в рамках торжеств ко Дню партизанской славы.

Экспонаты в музей под открытым небом привозили из Сумской, Полтавской и Черниговской областей. Среди экспонатов - памятники Ленину, Сталину, Фрунзе и др. деятелям советской эпохи.

"Первый в Украине и четвертый в мире... Реализация такого проекта это коллективный труд. Не все еще реализовано, но первый шаг сделан", - прокомментировал экс-главный архитектор Сум Владимир Быков, который занимался парком.

Cмотрите фотогалерею: Парк советского периода открыли на Сумщине

Напомним, что ранее в Запорожье установили памятник мостам-недостроям.

Также сообщалось, что в Праге предлагают России забрать памятник советскому маршалу.

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Источник: korrespondent.net