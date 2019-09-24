В Пакистане на границе с Индией произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Погибли по меньшей мере 19 человек, включая троих детей, более 300 получили травмы, сообщает телеканал Geo TV во вторник, 24 сентября.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга в Исламабаде, эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелуми на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощущались в Исламабаде, Равалпинди, Лахоре, Фейсалабаде, Гаска, Пешаваре, Чиниоти, Мансехри, Батаграме, Торгхаре, Мирпуре, Бхимбери, Джелуми и Манди-Бахауддин.

Больше всего от землетрясения пострадал район Мирпур в Азад Джамму и Кашмире. Там повреждены здания и разрушены дороги.

В районе бедствия продолжается поисково-спасательная операция, к которой привлечены военные.

Cмотрите фотогалерею: В Пакистане мощное землетрясение: сотни пострадавших

Road damage at Jehlum Pakistan due to earth quake #earthquake pic.twitter.com/mjfIQTba52 — Rizwan Buttar (@rizwanbuttar) September 24, 2019

Напомним, 21 сентября в Албании произошло самое сильное землетрясение за 30 лет с магнитудой 5,8 в столице Тиране. Пострадали более 100 человек, более 600 зданий были разрушены.

А сегодня у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6 баллов.

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Источник: korrespondent.net