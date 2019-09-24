Звоните НАБУ. Флешмоб Зеленского без смысла

"Требуют взятку? Предлагают откат? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ – 0 800 503 200", - заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

Вот только не учел, что НАБУ занимается только топ-коррупцией, от 1 миллиона гривен ущерба государству, а не мелкими делами.

За сутки с момента обнародования видеообращение Зеленского в Facebook просмотрело свыше 575 тысяч пользователей социальной сети, из которых 18 тысяч отметились "лайками". Говорят, даже горячую линию НАБУ оборвали. Но там тоже напоминают о том, что бюро подследственны далеко не все коррупционные преступления.

Так зачем тогда Зеленский запускал флешмоб?

Обращение президента

В своем видеообращении президент Зеленский призвал украинцев принять участие в масштабном флешмобе – попытаться жить по-другому: не носить взятки, не пилить бюджет, доносить мусор до урн и сообщать о коррупции в НАБУ.

"Настало время для масштабного челленджа... Для этого нужно только одно – жить по закону. Путь Украины к успеху – это дорога с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно, но нам нужно и ваше движение навстречу".

"Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого – от олигарха до водителя такси. Мы не сможем преодолеть коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или становиться соучастником распила государственных средств".

"Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему – не молчите. Не нужно писать в соцсетях "все пропало, эти такие же как те, Зеленский понаставил своих решал. Нет. Вот телефон – это горячая линия НАБУ – звоните и сообщайте".

"Давайте докажем сами себе, что украинцы могут жить по-другому, жить честно и по закону".

Президент добавил, что Европа начинается не с государственной границы, а с окурка, который летит в урну, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных комуслуг и налогов, и из ответа "Нет!", когда вашей фирме предлагают на тендере "нагнуть" государство.

Зеленский призвал украинцев, ежедневно "маленькими шагами идти на встречу новой ментальности" и добавил, что начинает с себя, подписывая закон об импичменте.

Что не так с призывом

В НАБУ сразу указали на определенные неточности, которые несет в себе флешмоб Зеленского.

Там уточнили, что заявителям стоит беспокоить их только в том случае, если им стали известны факты совершения исключительно подследственного НАБУ коррупционного правонарушения. Где субъектами преступлений выступают топ-чиновники категории А, народные депутаты, судьи, а также силовики. Причем только в тех случаях, если их деяния нанесли государству ущерб на сумму, начиная с 1 миллиона гривен.

В совете же общественного контроля НАБУ прямо назвали информацию, распространенную Зеленским, ложной. “Из-за ложной информации о полномочиях бюро, горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу. Призываем президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться к Национальной полиции, Государственному бюро расследований и Службе безопасности. Если президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях", - отметили в общественном совете.

Также там считают, что действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы НАБУ и вызвать шквал негатива населения, поскольку из-за незнания КПК граждане потребуют от НАБУ расследования дел, которые ему не подследственны.

Шутки

В Сети украинцы на неточность Зеленского отреагировали шутками.

Журналист Михаил Ткач даже написал специальный стих:

В НАБУ зазвонил телефон.

- Кто говорит?

- Слон.

- Откуда?

- От верблюда.

- Что вам надо?

- Меченого шоколада.

- Для кого?

- Для учителя сына моего.

- Это не наша подследственность!

А потом позвонил

Крокодил

И со слезами просил:

- Мой милый, хороший,

Закупили по завышенной цене калоши,

И для меня, и для жены, и для Тотоши.

- Это не наша подследственность!

А потом позвонили зайчатки:

- Нельзя ли нам не давать взятки?

А потом позвонили мартышки:

- Нам сто долларов сунули в книжку!

И такая дребедень

Целый день:

Динь-ди-лень,

Динь-ди-лень!

То тюлень позвонит, то олень.

Только трубку положили

Звонок!

- Кто говорит?

- Носорог.

- Что такое?

- Беда! Беда!

Бегите скорее сюда!

- В чем дело?

- Спасите!

- Кого?

- Бегемота!

- Жираф отдал под застройку болото...

- Это не наша подследственность!

Ох, нелегкая это работа -

Когда кто-то не знает

подследственность кого-то.

Источник: korrespondent.net