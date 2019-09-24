Лента RSS
Подписаться на ленту
24 сентября 2019, вторник, 18:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
24. 09. 2019

Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-службы Офиса Президента.

"Президент Украины принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Владимира Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с представителями бизнес-кругов и инвесторами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент выступит в ходе общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября.

Напомним, Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось, визит Зеленского в США проходит на фоне скандала с Трампом относительно возможного давления на Киев из-за расследования против сына конкурента Трампа на выборах, экс-вице президента США Джо Байдена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.