Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-службы Офиса Президента.

"Президент Украины принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Владимира Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с представителями бизнес-кругов и инвесторами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент выступит в ходе общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября.

Напомним, Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось, визит Зеленского в США проходит на фоне скандала с Трампом относительно возможного давления на Киев из-за расследования против сына конкурента Трампа на выборах, экс-вице президента США Джо Байдена.

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Источник: korrespondent.net