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24. 09. 2019

На Житомирщине арестован подозреваемый в ДТП с девятью жертвами

Суд арестовал без права внесения залога водителя грузовика, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Житомирской области. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 24 сентября.

Указано, что следователи собрали доказательства нарушения водителем грузовика правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

"24 сентября по ходатайству следователей полиции и согласованию с прокуратурой области Королевским районным судом Житомира подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области грузовик DAF протаранил автобус, стоявший на обочине. Жертвами этого ДТП стали девять человек, еще 11 получили травмы.

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Источник: korrespondent.net
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